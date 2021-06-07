В Україні пом'якшують карантин

Кабінет Міністрів пом'якшив карантинні обмеження на території України.

Це передбачено в оприлюдненій постанові № 583 від 2 червня, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Так, постановою дозволено проведення масових заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів більше двох третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім поруч) у кожному окремому залі.

Ці обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабмін також дозволив приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймати відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або залів більше двох третин місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або більше 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі.

Крім того, у постанові передбачено, що “зелений” рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі, якщо кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - менш ніж 75; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - менш як 4 відсотки; кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 упродовж останнім 7 днів на 100 тис. населення - більш ніж 300; і якщо на всій території України немає регіонів із встановленим “червоним” рівнем епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 червня лабораторно підтверджено 2 215 052 випадки COVID-19, з них за добу – 535.

Від початку вакцинальної кампанії в країні, що стартувала 24 лютого, щеплено 1 241 008 осіб, з них отримали одну дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 147 118 осіб.