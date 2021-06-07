В Україні за добу - 535 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 6 червня, зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"7 червня 2021 року в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 601 особу, летальних випадків – 33, одужали 1 743 особи.

"За добу протестовано: методом ПЛР – 10 723 осіб, методом ІФА – 1 356 осіб, експрес-тестами – 5 512 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіли – 2 215 052 особи; одужали – 2 094 971 особа; летальних випадків – 51 215; проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878". - йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

За минулу добу в Україні провели 24 860 щеплень проти COVID-19. З них вакциновано першою дозою – 24 406 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 454 особи, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація від COVID-19".

Читайте також: На вихідні в Україні запрацювали 10 центрів вакцинації

Загалом із початку кампанії з вакцинації проведено 1 388 124 щеплення. Вакциновано – 1 241 008 осіб, з них отримали першу дозу – 1 241 006 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 147 118 осіб (із них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).