Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним паспортом» – МОЗ

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні вже можуть отримати особи, яким зробили два щеплення від COVID-19. Документ відповідає міжнародним нормам.

Як передає Укрінформ, роз'яснення Міністерства охорони здоров'я щодо Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та ковід-сертифікату оприлюднено в Фейсбуці.

«Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Слід відрізняти таке свідоцтво від “ковідного сертифікату” (він же “ковідний паспорт”, “зелений сертифікат” тощо) - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.», - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ роз'яснили, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19; документ свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19.

Його можна отримати лише в паперовому форматі; видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат» зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні; міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19. Цей сертифікат видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код.

Його можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через «Дію». В МОЗ поінформували, що планується зробити 2 версії ковід-сертифікату: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон; через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше МОЗ повідомило, що особи, які отримали щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

З початку кампанії з вакцинації проведено 1 388 124 щеплення. Вакциновано – 1 241 008 осіб, з них отримали першу дозу – 1 241 006 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 147 118 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).