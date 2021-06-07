Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним паспортом» – МОЗ

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним паспортом» – МОЗ

Укрінформ
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію в Україні вже можуть отримати особи, яким зробили два щеплення від COVID-19. Документ відповідає міжнародним нормам.

Як передає Укрінформ, роз'яснення Міністерства охорони здоров'я щодо Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та ковід-сертифікату оприлюднено в Фейсбуці.

«Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Слід відрізняти таке свідоцтво від “ковідного сертифікату” (він же “ковідний паспорт”, “зелений сертифікат” тощо) - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.», - наголосили у Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ роз'яснили, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19; документ свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19.

Його можна отримати лише в паперовому форматі; видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я.

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат» зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні; міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19. Цей сертифікат видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код.

Його можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через «Дію». В МОЗ поінформували, що планується зробити 2 версії ковід-сертифікату: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон; через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше МОЗ повідомило, що особи, які отримали щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

З початку кампанії з вакцинації проведено 1 388 124 щеплення. Вакциновано – 1 241 008 осіб, з них отримали першу дозу – 1 241 006 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 147 118 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

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