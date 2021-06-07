Хто може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію – роз’яснення МОЗ

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону", - повідомили в МОЗ.

У Міністерстві роз'яснили, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою, містить персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами. Також свідоцтво обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря, має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

У МОЗ додали, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію є дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

У МОЗ наголосили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 388 124 щеплення. Вакциновано – 1 241 008 осіб, з них отримали першу дозу – 1 241 006 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 147 118 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання.