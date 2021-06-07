Консул назвав умови, за яких українців пускатимуть до Франції

Франція з 9 червня скасовує деякі заборони та обмеження для в’їзду на територію країни іноземних громадян, у тому числі українців, за умови наявності підтвердження визнаних у ЄС COVID-щеплень та негативного тесту щодо коронавірусної хвороби.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу розповів керівник консульського відділу, перший секретар Посольства України у Франції Микола Собко.

«Україна перебуває у другій категорії (помаранчева). У зв’язку з цим, для громадян України, починаючи з 9 червня 2021 року, будуть діяти такі умови подорожі до Франції:

У разі, якщо громадянин України отримав дві дві дози однієї з визнаних вакцин в ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson), то він зможе без будь-яких перепон відвідати Францію. У такому випадку громадянин України повинен мати підтвердження повної вакцинації однією з вищезгаданих вакцин (2 дози від Pfizer, Moderna, AstraZeneca або однієї дози від Johnson & Johnson). На жаль, французька сторона поки не анонсувала формат такого підтвердження (так званого «санітарного паспорта»), - заявив Собко.

За його словами, українська сторона сподівається, що ближчим часом форма цього документу буде представлена громадськості.

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Консул уточнив, що у залежності від внутрішньої епідеміологічної ситуації в країнах світу, Франція класифікувала їх за трьома категоріями: зелена (країни, в яких відсутнє активне поширення вірусу); помаранчева (країни, в яких активне та контрольоване поширення вірусу); та червона (країни, в яких дуже активне поширення вірусу та зареєстровані нові штами вірусу).

«Якщо ж громадянин України не пройшов повної вакцинації однією з визнаних вакцин в ЄС, то він може в’їхати до Франції виключно за наявності крайньої нагальної необхідності та оформлення на підставі цього відповідного дозволу на в’їзд у Посольстві Франції в Україні», - наголосив консул.

У Посольстві нагадали, що громадяни України – члени родин громадян Франції та їх діти; ті, хто мають посвідку на проживання у Франції або довгострокову французьку візу з правом на проживання у Франції; студенти та пред’явники довгострокової візи «Passeport Talent»; медпрацівники, стажери та науковці, які в’їжджають в рамках боротьби з COVID-19; дипломати та члени їх родин можуть в’їжджати у Францію без необхідності отримання відповідного дозволу в Посольстві Франції в України.

«Всі громадяни України, які належать до категорій осіб, яким дозволено в’їжджати у Францію, зобов’язані мати при в’їзді негативний тест на COVID-19, зроблений максимум за 72 години до в’їзду, та пройти по прибуттю самоізоляцію терміном сімох днів. Особи, які пройшли повністю вакцинацію, звільняються від самоізоляції по прибуттю у Францію», - повідомили у дипломатичному представництві Україна у Франції.

Окремо дипломат повторив застереження: не звертатися до послуг нелегальних перевізників, які поширюють недостовірну інформацію про повне відкриття кордонів. «Звертаючись до послуг таких перевізників, ви наражаєте себе на небезпеку та кримінальне переслідування за порушення міграційного законодавства», - попередив Собко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 червня в Україні всі регіони та м. Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

Протягом минулої доби, 6 червня, в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник.