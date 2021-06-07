У світі зафіксували вже понад 174 мільйони випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 7 червня зафіксували понад 174 мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 мільйона летальних, одужали вже понад 157 мільйонів осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ. Згідно з цими даними, у світі виявлені 174 052 586 випадків COVID-19, зокрема 3 744 029 – летальних, одужали 157 064 299 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 210 782), Індія (28 909 975), Бразилія (16 947 062), Франція (5 712 753), Туреччина (5 287 980), Росія (5 126 437). Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях. Читайте також: «Індійський» штам може ускладнити рішення про послаблення карантину в Британії Україна посідає 16-е місце у загальній статистиці. Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 214 517 осіб; одужали – 2 093 228 осіб; летальних випадків – 51 182; проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155. Фото: CTK Photo