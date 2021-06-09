МОЗ пропонує продовжити карантин до кінця літа

МОЗ пропонує залишити основні протиепідемічні обмеження, і у разі погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 вводитиме різні рівні епіднебезпеки в залежності від показників захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми запропонуємо уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано. Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема — обов'язковість масок в громадських будівлях і транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції. І не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати, вводити жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки знову. Спалах навіть в окремих ОТГ або областях буде мати безпосередній вплив на обмеження по всій території», - сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ вже розробило пропозиції щодо умов зеленого рівня, які нададуть більше можливостей для літнього відпочинку, роботи бізнесу, подорожей тощо.

"В тому числі ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордонів після повернення з відпусток", - сказав Ляшко.

Також МОЗ очікує зниження захворюваності на COVID-19 на наступному тижні і загалом на літній період.

"Поточна епідемічна ситуація в Україні дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає індикаторам зеленого рівня епіднебезпеки...."Кількість пацієнтів у ковідних лікарнях країни зменшилася за останній тиждень на третину. Аналогічну ситуацію ми очікуємо на наступному тижні і в літній період", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що спад захворюваності на COVID-19 спостерігається вже восьмий тиждень поспіль, добова кількість госпіталізацій знаходиться на найнижчому рівні у цьому році і продовжує знижуватися. Реанімаційні ліжка зайняті на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати штучної вентиляції легень - на 7%. Виписки переважають над госпіталізаціями майже вдвічі.

Окрім цього, за словами міністра, зараз вперше за останні півтора року позитивність тестування відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить менше 5%. "Це вдалося досягти завдяки масовому тестуванню та зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестування та спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн із сприятливою епідемічною ситуацію за критеріями країн ЄС. А це, у свою чергу, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року", - сказав Ляшко.

Водночас міністр закликав українців відповідально поставитися до необхідності дотримуватися протиепідемічних правил та нагадав, що попри покращення епідситуації жодна з європейських країн не скасувала повністю протиепідемічні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 червня всі регіони України перейшли до зеленої зони епіднебезпеки.