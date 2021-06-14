За вихідні у центрах масової вакцинації зробили понад 31 тисячу COVID-щеплень

У вихідні 12-13 червня у центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей, з них 15 924 - у суботу та 15 381 - у неділю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У цих центрах вакцинують громадян, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Цими вихідними працювали 50 центрів вакцинації: 13 центрів у Дніпропетровській, 8 у Львівській, 7 в Одеській, 5 у Полтавській, три в Херсонській, два в Київській, два в Чернівецькій, два у Хмельницькій та по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та у Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6 410, у Дніпрі у 12 центрах - 3 145 та у Львові у трьох центрах - 2 968.

У попередні вихідні працювали 14 таких центрів, в яких щепили 15 025 людей.

Як нагадали у МОЗ, з 29 травня 2021 року в Україні почали відкриватися центри масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування на вакцинацію від COVID-19. Пріоритет надається літнім людям.

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Відкриття таких центрів - це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит жителів вакцинуватись. Їх запускають на стадіонах, спортивних, навчальних та культурних майданчиках, у торгових центрах та в медичних установах. Міністерство охорони здоров’я закликає владу міст відкривати в себе такі центри. Алгоритми їхнього створення є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцини та бригад, які пройшли тренінг для роботи з нею, достатньо.