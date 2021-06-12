У Харкові в приміщенні одного з банків (за адресою вул. Сумська, 56) відкрився тимчасовий центр вакцинації. Площа центру - понад 300 м².

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації - начальник управління медичної діяльності, реформ та стратегічного розвитку Ігор Волченко.

"По суті, центр вакцинації - це мобільний пункт щеплення, котрих у нас в Харківській області 141. У даному центрі працює 4 мобільні бригади, їх пропускна потужність від 400 щеплень на день", - розповів Волченко.

У Харкові відкрили тимчасовий центр вакцинації / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Він додав, що наразі розглядаються й інші варіанти приміщень, будівель, де можна було ще розмістити тимчасові центри. Водночас зазначив Волченко, за темпами вакцинації у вихідні пункти Харківщини не відставали від міст, де вже діяли тимчасові центри.

Сьогодні, розповів Волченко, на вакцинацію запросили 300 осіб, ще близько 100 доз залишають для людей, які прийдуть без виклику та займуть чергу.

Як повідомлялося, за минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 104 жителів області.

Усього зареєстровано 147 844 випадків COVID-19, з них 140 453 хворих одужали, 3 420 – померли.

На Харківщині станом на ранок 12 червня першою дозою щепилося 79 482 особи, а 14 060 завершили вакцинацію.