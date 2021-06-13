Київська влада звітує про рекорд «вакцинації вихідного дня» - три тисячі осіб
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.
«Протягом суботи, 12 червня, у Центрі вакцинації, який розгорнуто в Міжнародному виставковому центрі від COVID-19, було вакциновано 3014 містян», - йдеться у повідомленні.
За словами Гінзбург, це - рекордний результат для «вакцинації вихідного дня», що проводиться в столиці третій тиждень поспіль.
Окрім того, вона нагадала, що кияни можуть записатися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me.
Як повідомляв Укрінформ, у різних містах України вже запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській.
За інформацією МОЗ, в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.
В Україні за минулу добу, 12 червня, зареєстрували 857 нових випадків COVID-19.