Київська влада звітує про рекорд «вакцинації вихідного дня» - три тисячі осіб

Понад 3000 мешканців столиці, зареєстрованих через додаток «Дія» на вакцинацію від COVID-19, було щеплено в суботу, 12 червня.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

«Протягом суботи, 12 червня, у Центрі вакцинації, який розгорнуто в Міжнародному виставковому центрі від COVID-19, було вакциновано 3014 містян», - йдеться у повідомленні.

За словами Гінзбург, це - рекордний результат для «вакцинації вихідного дня», що проводиться в столиці третій тиждень поспіль.

Окрім того, вона нагадала, що кияни можуть записатися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me.

Як повідомляв Укрінформ, у різних містах України вже запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській.

За інформацією МОЗ, в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.

В Україні за минулу добу, 12 червня, зареєстрували 857 нових випадків COVID-19.