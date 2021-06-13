Масова вакцинація та цифровий сертифікат: Шмигаль підбив «ковідні» підсумки тижня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить місцеву владу активніше відкривати центри масового вакцинування проти COVID-19 і збільшити кількість таких центрів в населених пунктах.

Про це він написав у Фейсбуці за підсумками тижня, що минає, повідомляє Укрінформ.

“Вдячний всім представникам місцевої влади, органів місцевого самоврядування, які відгукнулися на заклик та розгорнули такі центри у своїх містах. Також хочу звернутися до тих, хто цього ще не зробив. Вакцини в Україні достатньо. Усі охочі повинні отримати змогу вакцинуватися якнайближче до свого місця проживання”, - наголосив прем'єр.

Очільник уряду нагадав, що цього тижня Україна отримала ще понад 183 тисячі доз вакцини Pfizer, з них 117 тисяч - у межах ініціативи COVAX та більш як 66 тисяч - згідно з контрактом.

Проте вірус ще не подоланий, підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що у різних містах України вже запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Серед них, 13 — у Дніпропетровській області, 8 — у Львівській, 7 — в Одеській, 5 — у Полтавській. Повний список з адресами та режимом роботи центрів у регіонах за посиланням.

Окрім того, наголосив Шмигаль, перші дві країни офіційно визнали українське свідоцтво про вакцинацію. Так, Україна цього тижня домовилася з Угорщиною та Молдовою про взаємне визнання таких документів.

Уряд надалі працює над розширенням списку відкритих країн для українців, а також над цифровим сертифікатом, який відповідатиме вимогам Європейського Союзу, запевнив прем'єр.

За інформацією МОЗ, в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.

В Україні за минулу добу, 12 червня, зареєстрували 857 нових випадків COVID-19.

Фото: КМУ