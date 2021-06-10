Верховний Суд не дозволив передати ВАКС справу Гладковського-молодшого

Верховний Суд відмовив у направленні кримінального провадження щодо Ігоря Гладковського до Вищого антикорупційного суду.

Як передає Укрінформ, про це Верховний Суд повідомляє у Фейсбуці.

10 червня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовила в задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Гладковського у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, із Солом’янського районного суду Києва до Вищого антикорупційного суду.

Як зауважили у Верховному Суді, повний текст ухвали ККС ВС у справі № 991/2909/21 (51-2836впс21) буде проголошений 14 червня о 15:00. З ухвалою можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/).

Як повідомляв Укрінформ, у ВАКС 29 квітня відбулося підготовче засідання у справі «Оптимумспецдеталь» про одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК «Укрспецекспорт».

За версією слідства, у 2015-2017 роках 8 осіб організували та реалізували схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам Укроборонпрому через ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші пов'язані підприємства.

У НАБУ вважають, що Гладковський-молодший у 2016 році був залучений до схеми постачання комплектуючих до військової техніки для підприємств Укроборонпрому з ухиленням від сплати податків з таких операцій, яку розробили двоє громадян, що фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь».

За інформацією правоохоронців, у 2016 році організатори схеми звернулися до Гладковського-молодшого, батько якого ОЛег Гладковський на той час обіймав посаду в РНБО та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття гендиректором Укрспецекспорту рішення щодо надання безвідсоткової поворотної допомоги у сумі 7 млн грн від державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

Читайте також: Гетманцев закликає якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі

Результатом виконання цих домовленостей стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 грн, вважає слідство.

Після легалізації отриманих коштів фігурант справи за свої "послуги" отримав неправомірну вигоду, еквівалентну 950 тисячам гривень.

21 квітня детектив НАБУ ухвалив постанову про оголошення в розшук Гладковського-молодшого.

26 квітня Ігор Гладковський прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.

25 травня Апеляційна палата ВАКС направила матеріали справи «Оптимумспецдеталь» для розгляду по суті до Солом’янського райсуду Києва.