НАБУ завершило слідство щодо Гладковського-молодшого

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило слідство стосовно Ігоря Гладковського - сина колишнього заступника глави Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії «Укрспецекспорт». 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання.

Зазначається, що завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності — решту фактів наразі досліджують.

Читайте також: НАЗК просить суди закрити 62 справи через рішення КСУ про декларації

Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

У НАБУ відзначають, що слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Із них дві особи засуджені, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

У межах розслідування встановили, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня поточного року детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря ще одному фігуранту справи, пов'язаної з діяльністю ТОВ «Оптимумспецдеталь».

У відомстві не назвали прізвища підозрюваного, однак адвокат Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Руслан Волинець у коментарі Укрінформу підтвердив вручення підозри.

Засновник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза та його партнер Віталій Жуков були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".