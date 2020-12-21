Сину Гладковського повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру в одержанні хабаря ще одному фігуранту справи, пов'язаної з діяльністю ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

"21 грудня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди особі, яка забезпечувала вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії «Укрспецекспорт». Її дії кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві не називають прізвища підозрюваного, однак адвокат Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Руслан Волинець у коментарі Укрінформу підтвердив вручення підозри.

У НАБУ інформують, що підозрюваний разом із ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності – решту фактів наразі досліджують.

Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Із них дві особи засуджені, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними (із особою, якій наразі повідомлено про підозру).

У межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Як повідомлялося, засновник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза та його партнер Віталій Жуков були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".

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Жукову та Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків одразу після оприлюднення журналістського розслідування, у березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки.

У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити Жукова і Рогозу від відповідальності.

Суди ухвалили повернути прокурору матеріали щодо Рогози і Жукова "для здійснення кримінального провадження у загальному порядку".

У квітні 2020 року їм оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків на 49 млн грн та відмиванні коштів.

Видання Bihus.info у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор разом із своїми друзями Жуковим і Рогозою.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

4 березня 2019 р. було підписано указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.