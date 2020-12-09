Журналісти Bihus.Info виграли апеляцію у Гладковського-молодшого
Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Bihus.Info.
"9 грудня Київський апеляційний суд скасував рішення першої інстанції й постановив нове рішення – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Повний текст рішення з мотиваційною частиною буде опублікований упродовж 10 днів.
Разом з тим, адвокати журналістів заявили, що судді декілька разів звертали увагу на необгрунтованість вимог Гладковського.
Як повідомляв Укрінформ, у липні Подільський районний суд Києва зобов’язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем розкрадання в оборонному комплексі України.
У лютому 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо розкрадань в оборонному комплексі обсягом щонайменше 250 млн грн. Журналісти стверджували, ніби до цих схем причетний син колишнього заступника секретаря РНБО Гладковського.