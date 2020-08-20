НАБУ оголосило підозру фігуранту корупційного скандалу в Укроборонпромі

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в даванні хабаря фігуранту корупційного скандалу в Укроборонпромі Віталію Жукову.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "Українській правді".

"На сьогодні Жукову ще оголошено підозру в дачі хабаря… Я дату точно не скажу. Але це буквально нещодавно", - сказав він.

Водночас директор НАБУ відмовився сказати, кому саме Жуков дав хабаря.

Він додав, що найближчим часом відомство "остаточно дасть оцінку всьому тому, про що говорилось". На думку директора НАБУ, до середини осені бюро "спробує дати відповіді на всі питання" щодо оборудок в оборонці.

Як повідомлялося, засновник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза та його партнер Віталій Жуков були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".

Жукову та Рогозі повідомили про підозру в ухиленні від податків одразу після оприлюднення журналістського розслідування, у березні 2019 року. На той момент слідство прокуратури тривало вже 3 роки.

У жовтні стало відомо, що прокуратура просить суд звільнити Жукова і Рогозу від відповідальності.

Суди ухвалили повернути прокурору матеріали щодо Рогози і Жукову "для здійснення кримінального провадження у загальному порядку".

У квітні 2020 року їм оголосили про підозру в ухиленні від податків на 49 мільйонів гривень та відмиванні коштів.

Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор разом зі своїми друзями Жуковим і Рогозою.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

4 березня 2019 р. було підписано указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.