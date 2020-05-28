Корупція в Укроборонпромі: НАБУ оголосило нові підозри

Детективи НАБУ оголосили представникам конвертаційного центру дві підозри у справі постачання товарів невідомого походження ДК «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків та подальшою легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, учасники корупційної схеми у 2015-2017 роках використовували підконтрольне їм ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші суб’єкти господарювання для постачання товарів невідомого походження підприємствам державного концерну «Укроборонпром» із ухиленням від сплати податків. За час дії схеми «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн.

Внаслідок злочину до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток. Як з’ясувало слідство, отримані злочинним шляхом кошти підозрювані у кримінальному провадженні легалізували та використали на власний розсуд.

З урахуванням оголошених 28 травня двох підозр, загальна кількість осіб, задіяних в схемі, зросла до семи.

29 квітня 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу ТОВ «Оптимумспецдеталь»..

5 травня 2020 року повідомили про підозру одному із номінальних керівників ТОВ «Оптимумспецдеталь», який став п’ятим підозрюваним.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи здійснюють з листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначено за НАБУ.