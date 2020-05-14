Оборудки в Укроборонпромі: завершили слідство щодо ексзаступника директора заводу "Маяк"

Прокуратура Києва завершила слідство щодо колишнього заступника генерального директора заводу «Маяк», викритого на оборудці з майном Укроборонпрому.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні щодо колишнього заступника генерального директора київського заводу «Маяк», викритого на спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами при відчуженні майна «Укроборонпрому» (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році колишній посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури сприяння в придбанні майнового комплексу заводу за значно заниженою ціною. Загальна сума угоди мала скласти 4,5 млн доларів США, з яких 2 млн доларів США покупець мав офіційно сплатити за майновий комплекс, а ще 2,5 млн доларів США передати особисто підозрюваному як винагороду за «послуги».

Правоохоронці затримали експосадовця у відділенні банку під час отримання 200 тисяч доларів авансу.

Відповідно ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

За махінації з державною власністю підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.