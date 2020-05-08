Укроборонпром віддає і ліквідовує "мертві" підприємства

У ДК “Укроборонпром” розпочато процес реструктуризації оборонних підприємств, які за підсумками тріаж-аналізу будуть реорганізовані або передані в управління іншим органам державної влади.

Про це заявив заступник генерального директора з питань трансформації УОП Роман Бондар, повідомляє пресслужба концерну.

"Тріаж-аналіз – це комплексна оцінка 137 підприємств концерну за 9 параметрами. Аналіз показав реальний стан підприємств оборонної галузі. Дозволив виокремити життєстійкі та визначитися із пріоритетністю реорганізації тих, що є проблемними", – розповів Бондар.

За його словами, зі 116 працюючих підприємств концерну до фінансово стабільних можна віднести 33, 27 підприємств є фінансово нестабільними, 56 – у поганому фінансовому стані. І лише 29 підприємств Укроборонпрому заробили 88% чистого доходу концерну за 2016-2019 роки.

На оборонних підприємствах Концерну дуже висока концентрація працівників – на 14 підприємствах працюють 44,6 тис. (67%) людей від усієї чисельності працівників Укроборонпрому, наголосив посадовець.

“Основні засоби підприємств – дуже зношені. Середній коефіцієнт на початок 2020 року становив 63%. На 28 підприємств цей рівень сягає вище 80%! При цьому, дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок у користуванні підприємств концерну становить 5,5 тис. гектарів, площа нерухомості – 11,3 млн кв. м. Тобто, концерн перенавантажений надлишковим майном, що створює додатковий тягар та негативний вплив на фінансові результати, і саме тому в Концерні розпочато другий етап реформи – реструктуризації та оздоровлення цих активів”, – наголосив керівник офісу трансформацій .

Він додав, що за результатами тріаж-аналізу в Укроборонпромі створили умовні групи компаній: для розвитку, оздоровлення та перепідпорядкування.

В групу розвитку включені 38 підприємств із сукупним чистим доходом 35 млрд грн чи 88% доходу концерну, на яких працюють 53,6 тис. працівників – це 80% загальної кількості працівників всіх підприємств Концерну. Підприємства цієї групи увійдуть у 6 галузевих бізнес-одиниць: ракетобудівну, авіаційну, авіаремонтну, бронетанкову, радарних та морських систем.

В групу реструктуризації включені 50 підприємств із сукупним чистим доходом 4,9 млрд грн, або 12% від всіх доходів концерну. У цій групі працюють 13,9 тис. працівників – 20% від загальної чисельності підприємств Укроборонпрому. Підприємства цієї групи планують фінансово оздоровлювати та реорганізовувати. Ці програми включатимуть в тому перенесення виробництва, позбавлення надлишкових активів, виведення з банкрутства та виплату боргів перед працівниками, державою та кредиторами, пояснив Роман Бондар. “Після цього оздоровлені та стабілізовані підприємства будуть приєднані до новостворених галузевих бізнес-одиниць з “групи розвитку” – додав він.

У групу перепідпорядкування включені 28 підприємств із сукупним чистим доходом 29 млн грн, на яких працюють всього 253 працівники. Підприємства цієї групи втратили своє значення для обороноздатності країни, не ведуть економічної активності, давно не виконують державного оборонного замовлення, нічого не виробляють і не експортують. Вони будуть передані до Фонду державного майна України чи інших державних органів.

“Зокрема, ми вже передали пакети документів 21 “мертвого” підприємства до Фонду держмайна, де вони мають отримати “друге життя”. Два підприємства будуть передані до Державного космічного агентства, 5 – на ліквідацію", - зазначив Бондар.

Водночас, за його словами, у концерні є ще група підприємств – 21, – що залишилися на окупованих територіях. "На нашу думку, вони можуть бути підпорядковані профільному міністерству, однак, для цього потрібна певна законодавча рамка, якої наразі немає”, – наголосив Бондар.

Як повідомлялося, у результаті реформи державний концерн "Укроборонпром" перестане існувати, а замість нього будуть створені 6 галузевих холдингів: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарної та морської систем.

Для реалізації реформи Укроборонпрому обрано компанію Ernst & Young Global Limited (EY). Проєкт триватиме протягом двох місяців, а його результати будуть презентовані Кабінету міністрів, РНБО та профільному комітету Верховної Ради.