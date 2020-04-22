Укроборонпром має бути ліквідований – керівництво концерну

В Укроборонпромі готуються до створення щонайменше 6 галузевих держкорпорацій, навколо яких буде консолідовано підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних та морських систем.

Про це розповів заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром" та Голова Офісу Трансформації Концерну Роман Бондар, йдеться на сайті Укроборонпром.

У Концерні вже створено Офіс трансформації та Стратегічний Комітет – обидві команди, у тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.

"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Таким собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені й інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні та перспективні підприємства Концерну. Що стосується самого Концерну, то в тому вигляді та в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що Укроборонпром має бути ліквідовано у результаті реформи", – заявив Бондар.

За його словами, реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливо без зміни законодавчої рамки: ухвалення змін до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового ЗУ "Про корпоратизацію підприємств ОПК".

За словами Бондаря, на сьогодні проєкти законів знаходяться на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа Укроборонпрому напряму залежить від ефективності парламенту.

"Без необхідних законів строк створення корпорацій складе близько 2,5 років. З ухваленням законів – реально впоратися за 6-9 місяців", - вважає заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром" .