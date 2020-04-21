Відома компанія допоможе здійснити реформу корпоративного управління “Укроборонпрому”

Компанію Ernst & Young Global Limited (EY) обрано для реалізації реформи державного концерну «Укроборонпром».

Проєкт триватиме протягом двох місяців, а його результати будуть презентовані Кабінету міністрів, РНБО та профільному Комітету Верховної Ради України, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Обрав компанію EY уряд Франції, який виділив фінансову підтримку на послуги міжнародних експертів із розробки цільової моделі корпоративного управління держконцерну.

«Уряд Франції обрав міжнародну компанію EY для реалізації проєкту підтримки корпоративної реформи державного концерну “Укроборонпром”. Зокрема, технічну допомогу Франції буде спрямовано на форензік аудит та діагностику поточної системи корпоративного управління концерну, розробку документів, необхідних для запровадження корпоративного управління за міжнародними стандартами на всіх підприємствах, якими управляє концерн», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, консультанти EY братимуть участь у розробці цільової моделі корпоративного управління в концерні та на підприємствах, розроблять спільно з офісом трансформації Укроборонпрому проєкти основних внутрішніх політик та кодексів, необхідних для запровадження нової архітектури операційного управління та контролю, а також створять карту бізнес-процесів першого рівня, для того щоб підвищити ефективність діяльності концерну. Зокрема, йдеться про розробку та запровадження нової практики проведення внутрішнього аудиту та системи внутрішніх контролів; системи управління ризиками, впровадження функції комплаєнсу та антикорупційної діяльності тощо. Також під час проєкту буде здійснено розподіл відповідальності в управлінні виробничими процесами, матеріальним забезпеченням, фінансами, персоналом та реалізацією продукції концерну.

За інформацією заступника гендиректора, керівника Офісу трансформацій Укроборонпрому Романа Бондаря, у концерні вже розпочато процес створення політично-незалежних галузевих холдингів на базі провідних підприємств-учасників Укроборонпрому з прозорою та ефективною системою управління. Саме тому підтримка однієї з найкращих світових компаній у створенні сучасних механізмів управління є надважливою тому, що суттєво скорочує терміни реформи та дозволить запровадити кращі практики, які вже давно існують в компаніях-конкурентах Укроборонпрому.

"Наразі до реформи державного оборонного концерну залучені експерти, роботу яких фінансують уряди країн-членів НАТО – Великої Британії та Франції. Також в концерні працює група радників Інституту оборонного аналізу США на чолі з доктором Дональдом Чарльзом Вінтером. Увага, яку міжнародні партнери приділяють трансформації Укроборонпрому, свідчить про довіру та підтримку стратегії нової команди Айвараса Абромавичуса, яка будує принципово нову державну компанію", – повідомив Бондар.

Також він зазначив, що в Укроборонпромі вже завершено багатофакторну тріаж-оцінку підприємств-учасників концерну, яка визначила роль кожного активу в обороні країни, наявні проблеми, експортний та інтелектуальний потенціал підприємств, стан матеріально-виробничої бази та конкурентоздатність виготовленої продукції. Результати аналізу стануть основою для розбудови майбутніх холдингів, модель управління для яких розробляють у співпраці з компанією EY.

В пресслужбі повідомили, що проєкт триватиме протягом двох місяців, після чого результати будуть презентовані Кабінету міністрів, РНБО та профільному Комітету Верховної Ради України.

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Як повідомлялося, Ernst & Young Global Limited (відома як EY) - одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надають аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги. EY функціонує як мережа компаній-членів, зареєстрованих в різних країнах, кожна з яких є окремою юридичною особою. В EY працюють понад 190 000 співробітників у понад 700 офісах у близько 150 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні.