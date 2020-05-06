Корупційний скандал в Укроборонпромі: САП вручила вже п'яту підозру

Корупційний скандал в Укроборонпромі: САП вручила вже п'яту підозру

Укрінформ
П’ятому учаснику злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень - колишньому формальному директору ТОВ "Оптимумспецдеталь" - повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

«Заступником генерального прокурора - керівником САП повідомлено про підозру 5-му участнику злочинної схеми ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів - колишньому формальному директору ТОВ "Оптимумспецдеталь", - йдеться у повідомленні.

У САП нагадали, що 29 квітня 2020 року було повідомлено про підозру 4-ом учасникам злочинної схеми.

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Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до держпідприємств державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

До реалізації злочинної схеми за гроші було залучено одного чоловіка, якого призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера, хоча жодних спецзнань у нього не було.

Фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на бухгалтера одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Окрім того, було встановлено, що у злочинній змові була ще одна особа - ексдиректор ТОВ "Оптимумспецдеталь".

За даними САП, ця особа виконувала формальну роль директора "Оптимумспецдеталі", виконуючи всі вказівки організаторів злочину.

Дії ексдиректора кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 ККУ.

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