Суд призначив керівнику "Оптимумспецдеталь" Жукову заставу в 5 мільйонів гривень

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми ухилення від сплати податків під час постачання комплектуючих до військової техніки у вигляді застави у понад 5,2 мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"5 травня 2020 року за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень.

"Проте слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу — а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень", - поінформували у САП.

Окрім того, як зазначається, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків: прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі; здати паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу — до 3 червня 2020 року.

У САП відмітили, що питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

За даними ЗМІ, мова йде про Віталія Жукова, партнера засновника "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози, які були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".

Як повідомлялося, 11 березня 2019 року у четвертій частині журналістського розслідування "Bihus.info" йшлося про те, що працівники СБУ, військової прокуратури, ДФС і НАБУ допомагали засновнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі закривати справи та розв'язувати проблемні питання.

У розпорядженні журналістів опинилася телефонна переписка, у якій йдеться, що власник ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його партнер Віталій Жуков давали хабарі правоохоронцям за закриття кримінальних справ. При цьому фірма спеціалізувалася на постачанні на оборонні підприємства, які входять до концерну "Укроборонпром", контрабандних деталей до військової техніки з Росії.

Зокрема, в листуванні Рогози і Жукова йдеться про хабар у вигляді автомобіля BMW для співробітника столичного главку СБУ Дмитра Москаленка.

Також у листуванні згадується перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, детективи бюро Дмитро Литвиненко і Олег Борисенко, а також чоловік, якого називали позаштатним агентом НАБУ, Євген Шевченко.

Серед іншого у НАБУ видали ТОВ "Оптимумспецдеталь" довідку, у якій йшлося, що детективи відомства не включали підприємство до переліку з ознакою фіктивності.

При цьому журналісти вказують, що контакти в НАБУ засновнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" забезпечував Євген Шевченко. Він також повідомив у коментарі журналістам, що мав спільний бізнес з Рогозою, у який за два останніх роки вклав мільйон доларів.

Після виходу даного сюжету у НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування за озвученими фактами. У бюро стверджують, що жоден зі співробітників НАБУ не брав хабарів і підтвердити це законним шляхом для них є справою честі.

Раніше, 25 лютого, у програмі "Наші гроші" була оприлюднена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор. Пізніше у НАБУ повідомили, що фірми, які фігурують у розслідуванні журналіста Bihus.info Лесі Іванової, є об'єктами розслідувань детективів бюро.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Президент 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Згодом "Укроборонпром" повідомив, що директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко були відсторонені від посад.

За результатами засідання 6 березня Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит і ревізію діяльності "Укроборонпрому".

Директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу заявив, що 7 березня проведено близько 20 обшуків у межах двох кримінальних проваджень за фактами зловживань у ДК "Укроборонпром", оприлюдненими у програмі "Наші гроші".