ВАКС продовжив термін процесуальних обов'язків Гладковського до 5 червня

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії обов’язків, покладених на ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського, до 5 червня.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 5 червня 2020 року строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника секретаря Ради з національної безпеки й оборони", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у суді, Гладковський зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

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Як повідомлялося, 17 жовтня минулого року детективи НАБУ затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК.

За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Унаслідок чого державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків, стверджують в САП.

Окрім того, зазначають в антикорупційній прокуратурі, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10,6 млн грн.

21 жовтня заставу внесли, і він вийшов із СІЗО.

20 грудня ВАКС дозволив зняти з Гладковського електронний браслет. А вже в лютому ВАКС дозволив йому виїжджати за межі Київської області.