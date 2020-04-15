НАЗК звернулося до суду щодо справи Гладковського

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Про це інформує пресслужба відомства.

У відзиві НАЗК просить суд відмовити Гладковському в задоволені позову в повному обсязі.

Зазначається, що Гладковський просить суд визнати протиправними та скасувати рішення НАЗК про результати здійснення повних перевірок його декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржувані рішення НАЗК прийняті з порушенням строків проведення повних перевірок декларацій.

Позивач вимагає скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак злочину та направлено рішення про результати здійснення повної перевірки його декларації за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У відомстві нагадали, що у деклараціях Гладковського за 2015 рік НАЗК виявило порушення на 1,29 млн грн.

Водночас під час повної перевірки декларації, а Гладковського за 2016 рік НАЗК виявило порушення на загальну суму 245 тис. грн.

Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації Гладковського за 2015 рік НАЗК передало до НАБУ. Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вересні 2019 року.

НАЗК підкреслює, що попри рішення суду про скасування рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності.