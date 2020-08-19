Журналіста Бігуса внесли до бази "Миротворця"

Журналіст Денис Бігус заявив, що його внесли до бази сайту «Миротворець» через матеріал про схеми розкрадання в оборонному комплексі України.

Про це Бігус написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Виявляється, за версією сайту "Миротворець", я вже давненько - патентований ворог України. За підрив довіри до держструктур (ну взагалі, звичайно, за Гладковського, але хлопці вирішили якось узагальнити)», - відзначив Бігус.

Одночасно з цим на картці Бігус на сайті "Миротворця" повідомляється, що Подільський районний суд. Києва визнав недостовірним і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет про розкрадання в оборонній промисловості (т.зв. «справа Свинарчуків).

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Зазначається, що сам Бігус 11 липня 2020 року повідомив, що його команда буде подавати апеляцію, а також поінформував, що листування з телефонів головних фігурантів схеми була не тільки у нього.

«За словами Бігуса, він випадково натрапив на сайт, на якому невідомі люди виклали дампи (набори файлів) з телефонного листування фігурантів розслідування «Наші гроші». На сайті нібито містяться ті ж листування в месенджері WhatsApp, які отримали в свій час і журналісти, але в більш зручній для прочитання формі. Проаналізувавши дані і сам сайт, про які говорив Бігус, експерти дійшли висновку, що ці файли були модифіковані, а сам сайт був створений буквально за кілька годин до того, як про нього розповів керівник Bihus.Info, повідомляє «Петро і Мазепа», - уточнюється на сайті "Миротворця".

Зазначається, що Бігуса внесли до «Чистилища» на сайті через нібито «маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України; поширення завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України».

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Як повідомлялося, 8 липня з'явилася інформація, що Подільський райсуд Києва зобов'язав проект журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність сина екс-секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря до схем розкрадання в оборонному комплексі України.

У лютому 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, що стосується розкрадань в оборонному комплексі обсягом не менше 250 млн грн.

Журналісти стверджували, нібито до цих схем причетний Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Фото з сайту nikorupciji.org