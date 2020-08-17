ВАКС повернув прокурору клопотання про відсторонення Холоднюка

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державної судової адміністрації.

"Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.08.2020 клопотання старшого детектива НАБУ... про відсторонення від посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка повернуто прокурору", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Державній судовій адміністрації, таке рішення слідча суддя прийняла, виходячи з відсутності необхідних матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи свого клопотання, а також відсутності деяких процесуальних документів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, було оголошено підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

ВАКС 3 серпня відмовив Національному антикорупційному бюро і САП в обранні запобіжного заходу для Холоднюка у вигляді застави в 1 млн гривень, застосувавши запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 вересня.

Холоднюк заперечує всі висунуті йому обвинувачення.

Фото: ДСА