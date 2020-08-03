ВАКС обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації

ВАКС обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

"ВАКС обрав голові Державної судової адміністрації запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 вересня поточного року", - сказала вона.

Крім того, суд зобов'язав голову ДСА утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ проведи обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

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За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фото: ДСА

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