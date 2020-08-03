ВАКС обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

"ВАКС обрав голові Державної судової адміністрації запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 16 вересня поточного року", - сказала вона.

Крім того, суд зобов'язав голову ДСА утриматися від спілкування з іншими фігурантами і свідками у справі.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ проведи обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фото: ДСА