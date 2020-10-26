Суд залишив у силі запобіжний захід для Гладковського
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС у Фейсбуці.
«У понеділок, 26 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України про зміну запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.
У суді нагадали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).
Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня 2019 року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) ККУ.
За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків.
Окрім того, як додали в антикорупційній прокуратурі, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.
19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.
21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО. 20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.
Згодом, у лютому 2020 року, ВАКС дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області.