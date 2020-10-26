Суд залишив у силі запобіжний захід для Гладковського

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладовському.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС у Фейсбуці.

«У понеділок, 26 жовтня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України про зміну запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня 2019 року затримали Гладковського. Наступного дня йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) ККУ.

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За даними САП, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків.

Окрім того, як додали в антикорупційній прокуратурі, експосадовець не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва за 2016-2018 роки.

19 жовтня ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.

21 жовтня за Гладковського внесли заставу і він вийшов із СІЗО. 20 грудня ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Гладковського.

Згодом, у лютому 2020 року, ВАКС дозволив Гладковському виїжджати за межі Київської області.