Справу Гладковського-молодшого відправили до Солом’янського райсуду Києва

Апеляційна палата ВАКС направила матеріали справи «Оптимумспецдеталь» за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК «Укрспецекспорт» для розгляду по суті до Солом’янського районного суду міста Києва.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що 24 травня Апеляційна палата ВАКС розглянула подання колегії суддів ВАКС про направлення кримінального провадження до іншого суду.

За результатами розгляду суд задовольнив подання колегії суддів ВАКС та направив матеріали справи для розгляду по суті до Солом’янського районного суду міста Києва.

Рішення набуло законної сили з моменту проголошення, є остаточним та оскарженню не підлягає.

Раніше у ході підготовчого засідання у ВАКС адвокат підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, клопотав про визначення її підсудності за іншим судом.

Адвокат апелював до того, що Ігор Гладковський не належить до переліку посадовців, які підслідні НАБУ, і просив скерувати справу до Солом’янського суду Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у ВАКС 29 квітня відбулося підготовче засідання у справі «Оптимумспецдеталь» за обвинуваченням особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором ДК «Укрспецекспорт».

За версією слідства, у 2015-2017 роках обвинувачений разом із 7 іншими особами організували та реалізували схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» через ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інші пов'язані підприємства.

У НАБУ вважають, що Гладковський-молодший у 2016 році був залучений до схеми постачання комплектуючих для військової техніки для державних підприємств концерну «Укроборонпром» з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь».

За інформацією правоохоронців, у 2016 році організатори схеми звернулися до Гладковського-молодшого, батько якого на той час обіймав посаду в РНБО та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором держкомпанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень, вважає слідство.

Після легалізації отриманих коштів фігурант справи за свої "послуги" отримав неправомірну вигоду, еквівалентну 950 тисячам гривень.

21 квітня детектив НАБУ ухвалив постанову про оголошення в розшук підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Уранці 26 квітня оголошений у розшук Ігор Гладковський прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.