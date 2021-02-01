Гладковський-старший подав до суду на журналістів BIHUS.INFO – адвокати

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський подав до суду на журналістів видання BIHUS.INFO щодо захисту своєї честі, гідності і ділової репутації.

Про це у Фейсбуці повідомляє юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Ми писали про перемогу в Київському апеляційному суді у справі за позовом Ігоря Гладковського до команди BIHUS.info, в якій ми представляли інтереси журналістки Лесі Іванової. Однак на цьому позови від сім’ї Гладковських не закінчились. Цього разу до журналістів позивається батько Ігоря - Олег Гладковський, колишній перший заступник секретаря РНБО», - йдеться у повідомленні.

За їх інформацією, Олег Гладковський просить суд захистити його честь, гідність та ділову репутацію, яка, на його думку, була порушена через сюжет “Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)”.

«Однак, якщо Ігор просив визнати недостовірною всю інформацію, поширену в сюжеті, то позовні вимоги Олега Гладковського стосуються лише двох речень, в яких йдеться про його стосунок до діяльності тріо Гладковського-молодшого, Жукова і Рогози», - уточнили юристи.

Вони пояснюють, що позовні вимоги ексзаступника секретаря РНБО стосуються таких слів: «Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками, вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії, накручують ціни у рази, і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять: заступник секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…».

У юридичній компанії «Міллер» пояснюють, що це твердження лунає на початку другої частини сюжету (з 27:16 по 27:37 хв) «і, по суті, є коротким переказом та нагадуванням того, про що йшлося в першій серії розслідування, де розказано як Ігор Гладковський користувався своїм прізвищем».

«Однак, позивач не просить спростувати будь-які висловлювання чи факти із першої частини сюжету, а лише цей короткий підсумок із двох речень», - йдеться у повідомленні.

Водночас окрім визнання недостовірною і спростування інформації, позивач також вимагає від журналістів відшкодувати моральну шкоду у розмірі 2 мільйони 40 тисяч 336 гривень.

«На підтвердження цих позовних вимог Олег Гладковський подав висновок комплексного психолого-лінгвістичного дослідження експертів КНДІСЕ - Ю.Ірхіна, А.Семенця та Е.Литвиненка. У висновку експерти за формулою обчислення розміру моральної шкоди (що повністю співпадає із формулою А.М. Ерделевського) підрахували, що Олегу Гладковському було завдано моральної шкоди на 432 мінімальні заробітні плати», - повідомили у юридичній компанії. За інформацією фірми, цей позов було пред’явлено до Вінницького міського суду Вінницької області.

«Ще на першому підготовчому засіданні представником Бігуса Дениса було подано до суду клопотання про передання справи за підсудністю до Борисполя, зважаючи на те, що він, хоча і зареєстрований у Вінниці, але реально проживає у Борисполі. Так само як і всі інші сторони і їх представники проживають та працюють в Києві. Однак, суд відмовив у задоволенні цього клопотання, оскільки місце реєстрації одного зі співвідповідачів дає підставу розглядати справу саме у Вінницькому міському суді», - повідомляють юристі.

Наразі у справі відбулось вже два підготовчі засідання і наступне призначене на 3 лютого 2021 року на 10:00, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової по “справі Гладковського” і скасував рішення суду першої інстанції щодо визнання недостовірним і спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері.

До цього, у липні, Подільський райсуд Києва зобов’язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем розкрадання в оборонному комплексі України.

У лютому 2019 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, що стосується розкрадань в оборонному комплексі обсягом щонайменше 250 млн грн.

Журналісти стверджували, ніби до цих схем причетний Ігор Гладковський - син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.