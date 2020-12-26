Грищук: САП не ініціюватиме обрання запобіжного заходу Гладковському-молодшому

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу синові Олега Гладковського Ігорю.

Прокурори повідомили, що не бачать в цьому необхідності, сказав в інтерв'ю Hromadske виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори", - заявив він.

Глава САП зазначив, що Гладковському інкримінується злочин середньої тяжкості й саме розслідування перебуває на завершальному етапі.

"З огляду на це, прокуратура не вважає за необхідне застосовувати до Гладковського якийсь запобіжний захід", - сказав Грищук.

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Нагадаємо: НАБУ і САП повідомили про підозру в отриманні 950 тисяч гривень хабаря особі, яка забезпечувала вплив на прийняття рішення гендиректором держпідприємства Укрспецекспорт. Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко з посиланням на інсайдерів повідомив, що мова йде про сина колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського — Ігоря.