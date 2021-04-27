Гетманцев закликає якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.

Про це він повідомив у коментарі, переданому Укрінформу.

“Ми пам’ятаємо історію Гладковських-Свинарчуків, коли продукція для ЗСУ закуповувалася за завищеними цінами, і в цьому напряму брали участь підприємства, пов’язані з колишнім президентом. Або візьмемо “Ленінську Кузню” – у ЗМІ були розслідування про те, що двигуни для наших кораблів і самі кораблі ремонтувалися там за завищеними цінами. Згадаємо завод “Богдан”, який постачав за завищеними на 66% цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини - як можна заробляти на святому”, - наголосив Гетманцев.

Він також нагадав, що в Україні тривалий час законодавство не передбачало відповідальності за постачання неякісного обладнання для армії.

“Закликаю правоохоронні органи якомога швидше розібратися, розслідувати і передати справи до суду – нехай суд дасть юридичну оцінку діям із боку посадових осіб держави та пов’язаних з ними осіб”, - сказав народний депутат.

Читайте також: НАБУ оголосило у розшук Ігоря Гладковського

Як повідомляв Укрінформ, торік одну з кримінальних справ, де фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко, щодо заводу "Кузня на Рибальському", було закрито. Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції у квітні 2020 року заявило, що перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у п'ятого Президента України Петра Порошенка у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Окрім того, як повідомлялося, 26 квітня поточного року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігуранта справи ТОВ «Оптимумспецдеталь» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.