САП направила до суду обвинувальний акт у справі, де фігурує Гладковський-молодший

САП направила до суду обвинувальний акт у справі, де фігурує Гладковський-молодший

Укрінформ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігуранта справи ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

«Скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення особи в отриманні неправомірної вигоди за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства вказана особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну «Укроборонпром» з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь».

У 2016 році організатори схеми звернулися до вищевказаної особи, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень.

Після легалізації отриманих коштів, особа за свої «послуги» отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня детектив НАБУ ухвалив постанову про оголошення в розшук підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталі» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Вранці 26 квітня оголошений у розшук Ігор Гладковський прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.

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