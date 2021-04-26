САП направила до суду обвинувальний акт у справі, де фігурує Гладковський-молодший

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігуранта справи ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

«Скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення особи в отриманні неправомірної вигоди за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства вказана особа у 2016 році була залучена до злочинної схеми постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну «Укроборонпром» з ухиленням від сплати податків з таких операцій, котру розробили двоє громадян, які фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь».

У 2016 році організатори схеми звернулися до вищевказаної особи, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод».

Планувалося, що за ці кошти держпідприємство сплатило б свої фінансові зобов’язання товариству «Оптимумспецдеталь» у договорах на постачання товарів.

Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП «ЖБТЗ», а потім на рахунки ТОВ «Оптимумспецдеталь» у сумі 7 100 196 гривень.

Після легалізації отриманих коштів, особа за свої «послуги» отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня детектив НАБУ ухвалив постанову про оголошення в розшук підозрюваного у справі «Оптимумспецдеталі» Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Вранці 26 квітня оголошений у розшук Ігор Гладковський прийшов у САП, де йому вручили обвинувальний акт.