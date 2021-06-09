Як ставляться українці до планів Зеленського провести деолігархізацію

Більш як 30% опитаних українців вважають позитивним кроком намір Президента України Володимира Зеленського провести деолігархізацію в країні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати проведеного Центром "Социс" соціологічного дослідження.

Щирим прагненням до справедливості назвали такий намір Президента 20,1% опитаних.

11,4% назвали цей намір глави держави кроком, який дозволить Україні стати успішною.

35,7% респондентів оцінили це як популістський крок Президента, щоб підвищити свій рейтинг серед людей.

Водночас 12,9% респондентів вважають цей намір намаганням Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами.

Спробою взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам, вважають таке рішення 8,8% опитаних.

Водночас інші варіанти назвали 4,7%, а 17,9% респондентів відмовились від відповіді або не знали, що відповісти.

Опитування проводилося 28 травня - 3 червня методом CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось у Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 2 червня подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.

Фото: ОП