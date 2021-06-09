Понад 50% громадян — за повернення окупованих територій до складу України на довоєнних умовах

Згідно з результатами загальнонаціонального дослідження, понад 50% респондентів вважають, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повинні повернутися до складу України на умовах, що були до 2014 року.

Про це сказала аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна, презентуючи результати загальнонаціонального опитування в Укрінформі.

Зокрема, вона розповіла про відповіді респондентів на запитання щодо їхнього бачення політичного майбутнього територій «ДНР» і «ЛНР».

«Мають бути в складі України, причому на тих самих умовах, що і до 2014 року. Тобто без жодних особливостей, без жодного особливого статусу. І в цьому суспільство переконане фактично з 2014 року, змінюються дещо відсотки. Більша частина громадян, понад 50%, традиційно і сьогодні теж виступають за те, щоб ці території на довоєнних умовах повернулися до складу України. Причому цей варіант набирає більшість в усіх макрорегіонах України з різним рівнем підтримки», - зауважила Золкіна.

Так, згідно з дослідженням, на заході країни цю думку підтримують 73% респондентів, а 4% вважають, що ці території мають увійти до складу Російської Федерації, у центрі - 59% і 4% відповідно, на півдні — 49% і 1% відповідно, на сході — 35% і 2% відповідно.

Водночас на сході країни 18% респондентів вважають, що тимчасово окуповані території мають повернутися до складу України, але повинні отримати більше незалежності від Києва, на півдні таку думку висловили 11% респондентів, у центрі — 14%, а на заході - 7%.

Окрім того, на думку 13% респондентів тимчасово окуповані території мають отримати автономію у складі України. Таку думку підтримали 20% респондентів на сході країни, 26% - на півдні, 11% - у центрі та 4% - на заході.

«Якщо подивитися на те, як суспільство ставиться до шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі, то побачимо, що найбільш популярною, хоча і не серед переважної більшості, є ідея посилення дипломатичного і санкційного тиску на Російську Федерацію і самопроголошені формування. Іншим шляхом досягнення тривалого миру населення називає зміцнення економічного та військового потенціалу України, хоча при цьому погоджується з певним відстороненням, скажімо так, своєрідною ізоляцією, тимчасовою, від тимчасово окупованих територій, але п’ята частина населення досі не визначилася і не знає, яким саме шляхом можна було б досягти стабільного миру на Донбасі», - повідомила Золкіна.

Також вона зосередилася на варіантах, які мають найменшу підтримку серед населення у питанні щодо механізмів досягнення тривалого миру на Донбасі.

«Час від часу в інформаційному просторі іноді за зачиненими дверима під час політичних переговорів з’являється ідея про те, що можна було б домовитися з Російською Федерацією про припинення війни на Донбасі «в обмін на фактично відмову України від ідеї повернення Криму під юрисдикцію України». Так-от, українське суспільство категорично з цим не погоджується і не бачить зв’язку між тим, щоб погодитися з фактично окупацією Криму в обмін на тривалий мир на Донбасі. Тільки 7% українців вважають, що автономія тимчасово окупованого Донбасу і відмова від ідеї повернення Криму могла б привести до стабільного миру на Донбасі. А ще менше — близько 3%, тобто на рівні похибки, вважають, що повне визнання фактично окупації, анексії Криму привело б до миру на Донбасі. Тому будь-які домовленості хоча б з натяком на подібну схему не тільки не приведуть до миру на Донбасі з точки зору більшості населення, а й не матимуть відповідної легітимності для української громадської думки», - пояснила Золкіна.

Загальнонаціональне дослідження проведено соціологічною групою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 14 до 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.