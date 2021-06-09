Понад 50% громадян — за повернення окупованих територій до складу України на довоєнних умовах
Про це сказала аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна, презентуючи результати загальнонаціонального опитування в Укрінформі.
Зокрема, вона розповіла про відповіді респондентів на запитання щодо їхнього бачення політичного майбутнього територій «ДНР» і «ЛНР».
«Мають бути в складі України, причому на тих самих умовах, що і до 2014 року. Тобто без жодних особливостей, без жодного особливого статусу. І в цьому суспільство переконане фактично з 2014 року, змінюються дещо відсотки. Більша частина громадян, понад 50%, традиційно і сьогодні теж виступають за те, щоб ці території на довоєнних умовах повернулися до складу України. Причому цей варіант набирає більшість в усіх макрорегіонах України з різним рівнем підтримки», - зауважила Золкіна.
Так, згідно з дослідженням, на заході країни цю думку підтримують 73% респондентів, а 4% вважають, що ці території мають увійти до складу Російської Федерації, у центрі - 59% і 4% відповідно, на півдні — 49% і 1% відповідно, на сході — 35% і 2% відповідно.
Водночас на сході країни 18% респондентів вважають, що тимчасово окуповані території мають повернутися до складу України, але повинні отримати більше незалежності від Києва, на півдні таку думку висловили 11% респондентів, у центрі — 14%, а на заході - 7%.
Окрім того, на думку 13% респондентів тимчасово окуповані території мають отримати автономію у складі України. Таку думку підтримали 20% респондентів на сході країни, 26% - на півдні, 11% - у центрі та 4% - на заході.
«Якщо подивитися на те, як суспільство ставиться до шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі, то побачимо, що найбільш популярною, хоча і не серед переважної більшості, є ідея посилення дипломатичного і санкційного тиску на Російську Федерацію і самопроголошені формування. Іншим шляхом досягнення тривалого миру населення називає зміцнення економічного та військового потенціалу України, хоча при цьому погоджується з певним відстороненням, скажімо так, своєрідною ізоляцією, тимчасовою, від тимчасово окупованих територій, але п’ята частина населення досі не визначилася і не знає, яким саме шляхом можна було б досягти стабільного миру на Донбасі», - повідомила Золкіна.
Також вона зосередилася на варіантах, які мають найменшу підтримку серед населення у питанні щодо механізмів досягнення тривалого миру на Донбасі.
«Час від часу в інформаційному просторі іноді за зачиненими дверима під час політичних переговорів з’являється ідея про те, що можна було б домовитися з Російською Федерацією про припинення війни на Донбасі «в обмін на фактично відмову України від ідеї повернення Криму під юрисдикцію України». Так-от, українське суспільство категорично з цим не погоджується і не бачить зв’язку між тим, щоб погодитися з фактично окупацією Криму в обмін на тривалий мир на Донбасі. Тільки 7% українців вважають, що автономія тимчасово окупованого Донбасу і відмова від ідеї повернення Криму могла б привести до стабільного миру на Донбасі. А ще менше — близько 3%, тобто на рівні похибки, вважають, що повне визнання фактично окупації, анексії Криму привело б до миру на Донбасі. Тому будь-які домовленості хоча б з натяком на подібну схему не тільки не приведуть до миру на Донбасі з точки зору більшості населення, а й не матимуть відповідної легітимності для української громадської думки», - пояснила Золкіна.
Загальнонаціональне дослідження проведено соціологічною групою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 14 до 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.