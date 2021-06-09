Понад 70% українців вважають, що між Росією і Україною йде війна

Згідно з результатами опитування, 53% респондентів визначають конфлікт на сході країни як російську агресію проти України, понад 70% вважають, що між державами йде війна.

Про це сказала аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна, презентуючи результати загальнонаціонального опитування в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

«Переважна частина українців вважає, що те, що відбувається на сході України, є російською агресією проти України і в цьому Російська Федерація використовує місцевих бойовиків. В цьому переконана переважна частина населення - 53%. При цьому проросійські наративи про так званий внутрішній конфлікт, в якому Росія або підтримує одну зі сторін, або це взагалі без жодної участі Росії відбувається, не набуває підтримки в українському суспільстві»,- розповіла Золкіна.

За її словами, більш ніж половина населення вважають ці події російською агресією, при цьому внутрішній конфлікт винятково між фактично самопроголошеними владами в Донецькій та Луганській областях - з одного боку та українською державою - з іншого не сприймається як адекватна версія подій в українському суспільстві.

«При цьому важливо, що ідея, що це саме російська агресія, зміцнюється в українському суспільстві. І за останні півтора роки прихильників побільшало приблизно на 8-9% саме такої версії. І ця версія стала більш міцною в громадській думці, більш поширеній не тільки в західному і центральному макрорегіоні, які традиційно є більш жорсткими у своїх оцінках подій на Донбасі, але ця версія про російську агресію зміцніла і на сході включно з підконтрольним Донбасом, і на півдні України», - пояснила Золкіна.

Також вона поінформувала про відповіді респондентів на питання, чи відбувається війна між Україною та Росією.

«На сьогоднішній день 71% українців вважають, що між державами відбувається саме війна. І в цьому об’єднані всі макрорегіони. Починаючи зі сходу і до заходу, цифри дещо різняться. Наприклад, на сході половина населення однозначно впевнена в тому, що це війна, на заході - абсолютна більшість — 91%, але тим не менше ця версія превалює в усіх макрорегіонах і так само зміцніла в громадській думці за останні півтора року», - зауважила Золкіна.

Окрім того, за її словами, виборці політичних партій «Слуга народу», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» солідарні у своїх оцінках.

«Переважна частина виборців кожної з цих партій вважає, що в нас власне відбувається війна. Єдиною партією, виборці якої мають «особливу» думку, є прихильниками «Опозиційної платформи — За життя». 47% виборців цієї партії заперечують той факт, що між Україною і Росією відбувається війна. Здебільшого виборці цієї партії орієнтуються на ідею про внутрішній конфлікт, де Росія підтримує одну зі сторін, а не є повноцінним учасником цього збройного конфлікту», - пояснила Золкіна.

Загальнонаціональне дослідження проведено соціологічною групою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 14 до 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.