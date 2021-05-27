Майже третина громадян - проти амністії за злочини на сході України

Згідно з соціологічним опитуванням, 28% українців не підтримують жодних варіантів амністії за злочини на сході України.

Про це під час презентації опитування щодо ставлення громадян України до інструментів побудови довіри, спрямованих на мешканців тимчасово окупованих територій, розповіла співзасновниця Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Юлія Тищенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо ставлення до амністії - в середньому 7% по Україні підтримують амністію для всіх, незалежно від тяжкості злочинів. Це однаково негативне ставлення населення з різних регіонів України... Також 28% - проти будь-яких заходів стосовно амністії", - сказала вона.

Тищенко розповіла, що, згідно з опитуванням, 29% українців вважають, що амністія учасників незаконних збройних формувань на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей може застосовуватись залежно від персональної ситуації, мати індивідуальний характер розгляду. Також 12% вважають, що амністія може застосовуватися лише для тих, хто вчинив незначні злочини.

Опитування провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію". Обсяг вибірки - 1 тисяча респондентів старших 16 років. Опитування проводили на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим. Максимальна похибка може становити 3,2%. Польовий етап дослідження тривав з 14 лютого до 1 березня.

Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" започаткована у 2018 році. Це дискусійний майданчик для обговорення питань врегулювання конфліктів. Діяльність Національної платформи спрямована на посилення консенсусу та стійкості. З 2019 року ініціатива фінансується за рахунок механізму сприяння стабільності та миру ЄС у рамках проєкту "Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу".