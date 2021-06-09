До Ради внесли закон, який спростить надання громадянства іноземним захисникам України

Уряд пропонує ВР спростити процедуру набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності держави.

Як передає Укрінформу, відповідний законопроєкт №563 Кабінет Міністрів вже подав на розгляд Верховної Ради, його текст оприлюднено на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що метою ухвалення відповідного проєкту закону є реалізація Указу Президента України від 13 серпня 2019 року № 594/2019 “Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання”.

Так, законопроєктом, зокрема, пропонується врегулювати питання можливості подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України таким категоріями осіб: які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності; які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України; які проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України.

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Крім цього, документ передбачає спрощення набуття громадянства України іноземцям або особам без громадянства, які мають визначні заслуги перед державою. У тому числі, якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім'я Президента містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

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Також спрощена процедура передбачається для осіб, прийняття яких до українського громадянства становить державний інтерес. Зокрема, якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім'я Президента містяться вище зазначені відомості.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з нормами законопроєкту про подвійне громадянство, чиновники повинні мати лише українське громадянство.