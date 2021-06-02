Іноземцям, які захищали Україну, спростять надання громадянства

Кабмін погодив законопроєкт про внесення змін до Закону «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності нашої держави.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Законопроєктом, зокрема, пропонується врегулювати питання можливості подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України тими категоріями осіб, які зазначені в указі Президента України від 13.08.2019 № 594, а саме: які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності; які в установленому законодавством України порядку проходять\проходили військову службу у Збройних Силах України», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Читайте також: Рада планує спростити видачу документів українцям з Криму і ОРДЛО

У пояснювальній записці уточнюється, що законопроєкт пропонує врегулювати питання подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України і для тих осіб, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у ЗСУ та нагороджені держнагородою України, і для тих осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім’я Президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах АТО у період її проведення, та\або брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО, та\або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Законопроєктом запропоновано також врегулювати питання подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України для тих осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для нашої держави, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім’я Президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо у районах АТО у період її проведення, та\або брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО, та\або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або відомості про надання такими особами практичної допомоги у боротьбі з тероризмом.

Законопроєкт пропонує врегулювати питання подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України і для іноземців із числа осіб, зазначених у частині 20 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Мова йде про іноземців та осіб без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення, МВС України, залученим до проведення АТО, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і спільно із зазначеними підрозділами брали безпосередню участь у АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях спільно із зазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями та отримали посвідку на тимчасове проживання.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до порядку набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань.