Україна спростила перетин кордону для іноземців

З 8 червня набула чинності постанова Кабінету Міністрів, що дозволяє іноземцям, які в'їжджають на територію України, окрім ПЛР-тестів, пред'являти тести на антиген до коронавірусу або документ про вакцинацію.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, передає Укрінформ.

Як зазначається, Постановою Кабміну від 2 червня 2021 №583 внесено зміни до постанови уряду, що встановлює карантин та запроваджує обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, розширено перелік документів, при наявності яких дозволяється перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень та уникнути самоізоляції.

Відтепер, з урахуванням ухвалених урядом змін, іноземним громадянам та особам без громадянства (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні) для в'їзду в Україну, окрім полісу (свідоцтва, сертифікату), що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією і діє на весь термін перебування в Україні, необхідно мати або негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які проведено не більш як за 72 години до перетинання державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

У разі відсутності тесту/вакцинації та/або страхового поліса в перетинанні державного кордону для в'їзду в Україну буде відмовлено.

Окрім цього, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетині державного кордону України на в’їзд не підпадають під самоізоляцію, з-поміж іншого, при наявності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін пом’якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. При цьому на одну людину має бути виділено 4 квадратні метри площі будівлі, території - або ж за умови заповненості не більше двох третин місць.

Обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу підтверджено негативні результати тесту на коронавірус, проведеного протягом 72 годин до заходу, або за наявності документа, що підтверджує щеплення двома дозами вакцини.

У кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

Фото: ДПСУ