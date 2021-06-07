Кабмін дозволив в'їжджати до України вакцинованим іноземцям

Кабінет Міністрів дозволив іноземцям, які в'їжджають на територію України, окрім ПЛР-тестів, пред'являти тести на антиген до коронавірусу або документ про вакцинацію.

Це передбачено в оприлюдненій сьогодні постанові Кабміну №583 від 2 червня, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що, крім тесту на антиген, іноземці при в'їзді до України можуть надати документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін пом’якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. При цьому на одну людину має бути виділено 4 квадратні метри площі будівлі, території - або ж за умови заповненості не більше двох третин місць.

Обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу підтверджено негативні результати тесту на коронавірус, проведеного протягом 72 годин до заходу, або за наявності документа, що підтверджує щеплення двома дозами вакцини.

У кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

В Україні станом на 7 червня лабораторно підтверджено 2 215 052 випадки COVID-19, з них за останню добу – 535.

Від початку вакцинальної кампанії, що стартувала 24 лютого, щеплено 1 241 008 осіб, отримали дві дози 147 118 осіб.