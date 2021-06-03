Зеленський вніс зміни у склад президентської комісії з питань громадянства

Президент Володимир Зеленський вніс зміни у склад комісії при Президентові України з питань громадянства.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №224/2021 опублікований на сайті Глави держави.

«Увести до персонального складу Комісії при Президентові України з питань громадянства Буданова Кирила Олексійовича - начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Демченка Руслана Михайловича - першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Ляховича Андрія Ілліча - радника керівника Офісу Президента; Покотила Олексія Івановича - керівника Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента; Потаєва Вадима Олександровича - радника керівника Офісу Президента», - йдеться в документі.

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Цим же Указом зі складу комісії виведено Ольгу Башей та Ігоря Оваденка.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня 2020 року Зеленський увів до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства Євгенія Горовця та Євгенія Єніна.