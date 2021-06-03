Зеленський увів у дію рішення РНБО про Стратегію людського розвитку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку"».

Як передає Укрінформ, відповідний указ №225/2021 від 2 червня оприлюднений на сайті Глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку. Затвердити Стратегію людського розвитку", - ідеться в документі.

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Згідно з рішенням РНБО, уряду доручено забезпечити виконання Стратегії людського розвитку та проведення постійного моніторингу та координацію підготовки щорічного звіту про виконання цієї Стратегії відповідно до вимог та у строки, визначені Стратегією.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань, затверджено Стратегію розвитку кібербезпеки та погоджено створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.

Крім того, була затверджена Стратегія людського розвитку. Також розглядалися питання про першочергові заходи щодо гарантування біологічної безпеки, біологічного захисту, забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту. РНБО розглянула пропозиції до бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, також були призначені три представники від РНБО в комісію з вибору директора Бюро економічної безпеки України.