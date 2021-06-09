Міжнародна фундація виборчих систем позитивно оцінює реформування в Україні

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) позитивно оцінює реформування виборчого процесу в Україні.

Про це заявив на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявив директор IFES в Україні, старший радник фундації Пітер Ербен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Попри значні політичні перепони, конфлікт, окупацію і, звичайно, пандемію, Україна, з міжнародної точки зору, загалом добре впоралася з реформами виборів”, - сказав експерт.

Ербен звернув увагу, що міжнародна спільнота позитивно реагує на зміну складу Центральної виборчої комісії часів експрезидента Віктора Януковича. Теперішній склад експерт оцінює як працьовитий, нейтральний і прогресивний, який щодня працює разом з усіма зацікавленими сторонами - Рада, міжнародна спільнота, громадськість - для покращення виборів в Україні.

“Україна викорінила свої застарілі закони низької якості та виборчі системи. Вона прийняла сучасний загальнодоступний електоральний код, представила нові шляхи, за допомогою яких вибори будуть проходити набагато ближче до європейських і міжнародних стандартів”, - зазначає він.

За його словами, вибори президента, до Верховної Ради та місцеві у 2019 і 2020 роках вважаються одними з найкращих в історії України й такими, які привели до мирної та організованої передачі влади на всіх рівнях.

Радник IFES також переконаний, що проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за українським законодавством потребуватиме вищого рівня прозорості, уважного вивчення і чесності у порівнянні зі звичайними виборами. Подібні вибори, на його думку, вимагають високого рівня міжнародного спостереження, більшого часу на підготовку і довіри усіх сторін конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, серед яких посли країн Великої сімки, а також представники міжнародних організацій високо оцінили роль та зусилля ЦВК в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.