На правоохоронні органи в Україні досі впливають олігархи та політики – ексагент ФБР

Правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків, що позначається на їхній роботі.

Про це заявила незалежна експертка, колишня старший агент ФБР Карен Грінвей на міжнародній конференції «Демократія в дії», присвяченій боротьбі з корупцією (Democracy in Action: Zero Corruption), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коломойський та інші олігархи упродовж двадцяти років впивали на роботу правоохоронних органів в Україні через змову та корупцію», - сказала вона.

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За її словами, нині Генеральна прокуратура «то успішно, то неуспішно розслідує справи проти високопосадовців, а також олігархів». Щоб працювати незалежно, Генпрокуратура має бути повністю політично незалежною, але вона такою не є, вважає еспертка.

«Як агентка американського ФБР я не мала партнерів в Україні, аби збирати необхідні матеріали для багатьох справ», - зазначила Грінвей. Правоохоронні органи США, за її словами, не могли покладатися на українських партнерів, оскільки ті не мали політичної підтримки, аби виконувати свою роботу належним чином.

Водночас Грінвей зазначила, що Національне антикорупційне бюро України демонструє значні успіхи, при цьому керівникові НАБУ Артему Ситнику доводиться «витрачати стільки ж часу на боротьбу зі щоденними нападками на його організацію з боку політиків, як і на керівництво роботою слідчих та детективів».

Як повідомляв Укрінформ, американський сенатор від штату Меріленд, голова Гельсінської комісії США Бен Кардін на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявив, що Російська Федерація використовує корупцію для підриву демократичного розвитку України та інших держав.