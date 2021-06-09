На правоохоронні органи в Україні досі впливають олігархи та політики – ексагент ФБР

На правоохоронні органи в Україні досі впливають олігархи та політики – ексагент ФБР

Укрінформ
Правоохоронні органи в Україні досі не позбулися впливу олігархів та політиків, що позначається на їхній роботі.

Про це заявила незалежна експертка, колишня старший агент ФБР Карен Грінвей на міжнародній конференції «Демократія в дії», присвяченій боротьбі з корупцією (Democracy in Action: Zero Corruption), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коломойський та інші олігархи упродовж двадцяти років впивали на роботу правоохоронних органів в Україні через змову та корупцію», - сказала вона.

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За її словами, нині Генеральна прокуратура «то успішно, то неуспішно розслідує справи проти високопосадовців, а також олігархів». Щоб працювати незалежно, Генпрокуратура має бути повністю політично незалежною, але вона такою не є, вважає еспертка.

«Як агентка американського ФБР я не мала партнерів в Україні, аби збирати необхідні матеріали для багатьох справ», - зазначила Грінвей. Правоохоронні органи США, за її словами, не могли покладатися на українських партнерів, оскільки ті не мали політичної підтримки, аби виконувати свою роботу належним чином.

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Водночас Грінвей зазначила, що Національне антикорупційне бюро України демонструє значні успіхи, при цьому керівникові НАБУ Артему Ситнику доводиться «витрачати стільки ж часу на боротьбу зі щоденними нападками на його організацію з боку політиків, як і на керівництво роботою слідчих та детективів».

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Як повідомляв Укрінформ, американський сенатор від штату Меріленд, голова Гельсінської комісії США Бен Кардін на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявив, що Російська Федерація використовує корупцію для підриву демократичного розвитку України та інших держав.

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