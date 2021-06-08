Комітет Ради може розглянути законопроєкт про олігархів наступного тижня

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може розглянути президентський законопроєкт про олігархів наступного тижня.

Про це повідомив перший заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в ефірі ток-шоу “Зворотний відлік” на UA:Першому, передає Укрінформ.

“Ми чекаємо рішення Комітету з питань національної безпеки та оборони, який відбудеться на наступному тижні, щодо цього законопроєкту (№ 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"- ред.), - сказав Корнієнко.

Він також висловив припущення, що до кінця п’ятої сесії відповідний документ буде ухвалено в першому читанні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 червня 2021 року подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, законопроєктом передбачається створення Реєстру олігархів.