Справи НАБУ за кордоном: Ситник розповів про арештовані рахунки

За кордоном у справах, які розслідують детективи Національного антикорупційного бюро, арештовано рахунків на 128 млн доларів, 8 млн євро і майже 3 млн франків.

Як передає Укрінформ, про це розповів директор відомства Артем Ситник під час свого виступу на конференції “Democracy In Action”.

“Зараз у нас за кордоном арештовано більше, ніж 128 млн доларів, 8 мільйонів євро і більше, ніж 3 мільйони швейцарських франків. Тобто це серйозні суми, які можна було б повернути в Україну”, - сказав він.

За словами Ситника, складність повернення арештованих за кордоном активів полягає у тому, що запити про міжнародно-правову допомогу виконуються дуже довго.

“З Панами ми чекаємо відповіді на наші міжнародні доручення по року, а то і більше. Звичайно, це негативно впливає на кримінальні провадження”, - зазначив директор бюро.

Ситник вважає, що у зв’язку з цим уже давно назріло питання оптимізації міжнародної співпраці.

Він розповів, що за 6 років роботи бюро детективи зверталися за міжнародною допомогою до 75 країн, а найчастіше - до Німеччини, Великобританії, США і Латвії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що робить усе можливе, щоб не було впливу на НАБУ і сподівається дочекатись від роботи цієї інституції жорстких вироків.