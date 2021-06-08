Верховний Суд відмовився розглядати позов Філарета щодо створення ПЦУ

Верховний Суд відмовився розглядати позов Філарета про визнання недійсним Помісного Собору, на якому утворили Православну церкву України.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі ВС 19 травня.

Зазначається, що ухвалюючи рішення ВС виходив з того, що оскарження патріархом Філаретом дійсності рішень Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року з підстав недотримання вимог Статуту про управління УПЦ КП та дійсності рішень Священного Синоду УПЦ (ПЦУ) та Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля ПЦУ Єпіфанія від 27 липня 2020 року в судовому порядку є втручанням держави у внутрішню діяльність церкви.

“Рішення, що прийняті статутними органами релігійного об`єднання у межах своїх повноважень, є виключно внутрішньою діяльністю релігійної організації. Втручання органів державної влади у здійснювану в межах закону діяльність релігійної організації чи релігійного об`єднання, не допускається”, - йдеться у рішенні ВС.

Верховний Суд вказав, що держава, у тому числі і судова влада, не має права втручатись у діяльність церкви, зокрема переглядати рішення найвищого органу влади в галузях віровчення, церковного управління і церковного суду, тобто законодавчої, виконавчої, судової влади УПЦ.

“Правовідносини щодо прийняття найвищим органом влади релігійного об`єднання - Помісним Собором УПЦ КП - рішення від 15 грудня 2018 року, а також і правовідносини, які виникли у зв`язку із прийняттям указаного рішення, є правовідносинами, що виникли всередині церкви. Спори щодо оскарження рішення найвищого органу влади церкви не підлягають вирішенню в національних судах”, - дійшов висновку ВС.

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Зрештою ВС постановив задовольнити Касаційну скаргу релігійної організації Православної Церкви України.

Також ВС скасував постанову Київського апеляційного суду від 30 вересня 2020 року у цій справі, а ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 20 серпня 2020 року змінив. Зокрема, суд вказав, що з резолютивної частини потрібно виключити абзац другий, де йдеться про віднесення справи до юрисдикції господарського суду.

Крім того, ВС стягнув з Філарета на користь ПЦУ 2 100 грн судового збору.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату.

При цьому під час собору Філарет підписав рішення про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак 14 травня почесний патріарх ПЦУ Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.

У серпні 2020 року Філарет звернувся до суду про визнання недійсним рішення Помісного Собору та скасування реєстрації Мінкульту ПЦУ.