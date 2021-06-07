Політв'язень Кремля Марченко отримав можливість приймати життєво важливі ліки

Українському політв'язню в РФ Олександру Марченку знову стали доступні необхідні для підтримки життя і здоров'я пігулки.

Про це він повідомив у листі до дружини Катерини, передає кореспондент Укрінформу.

«В одному листі він писав, з яким нетерпінням чекає на телефонний дзвінок від мене (і я теж дуже чекаю цього - адже ми з ним не мали можливості приватної розмови вже більше двох років). Але вже в другому сказав, що дзвінки йому не дозволять, поки він перебуває на ПФРСІ (приміщення, що функціонують у режимі слідчого ізолятора, - ред.)», - розповідає дружина політв'язня.

Олександр Марченко також повідомив, що зле почувався в той місяць, коли йому не надавали медпрепарати. Та наразі він поступово повертається до занять спортом, багато читає, переважно історичні книжки. «Попри все те, що відбувається, Саша намагається сам себе підбадьорити, і налаштуватися на позитивний лад. Він дуже зрадів відвідинам адвокатів, каже, що настрій одразу покращився. Зараз Олександр морально готується до касації, і покладає велику надію на можливість нарешті бути почутим у Верховному суді РФ», - розповідає Катерина Марченко.

За її словами, Олександр засмутився після прочитання матеріалів у ЗМІ про нього - з приводу невизначеності ситуації зі списками на обмін, та й безпосередньо обмінами в принципі. Але, незважаючи на це, Марченко сподівається на наполегливість президента Володимира Зеленського в питанні повернення додому українських політв'язнів.

Дружина політв'язня оцінила як позитивний факт те, що її чоловікові після місячної перерви знову стали доступні ліки, життєво необхідні для підтримки життя і здоров'я, і ​​сподівається, що більше таких ексцесів не матиме.

Як повідомляв Укрінформ раніше, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначала, що стан здоров'я політв'язня Кремля Марченка погіршується через неотримання життєво необхідних ліків, до того ж його доправили до ШІЗО. У зв'язку з цим вона зверталася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка, а саме: провести повне медичне обстеження, надати відповідний комплекс лікування, сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів, а також перевірити правомірність поміщення його в ШІЗО.

Як відомо, 26 листопада 2020 року українцю Олександру Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.

17 грудня 2018 року його затримало «МГБ ДНР». 2 місяці Марченко перебував у донецькій катівні «Ізоляція», де, за його словами, зазнав тортур. Згодом чоловіка відвезли на неконтрольовану ділянку кордону України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його тримали у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка порушили 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши в підготовці до придбання і незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.